Παρά το πρόβλημα τραυματισμού του, ο Νεϊμάρ τέθηκε τελικά στη διάθεση του Τίτε για το παιχνίδι Βραζιλία – Νότια Κορέα, στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2022.

Βραζιλία και Νότια Κορέα θα “μονομαχήσουν” αύριο (5/12, 21:00, LIVE από το Newsit.gr) για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Κατάρ και ο Νεϊμάρ θα δώσει κανονικά το “παρών”.

Ο ίδιος ο Τίτε επιβεβαίωσε το γεγονός στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα, με τον αρχηγό της “σελεσάο” να σφίγγει τα δόντια για να αγωνιστεί, παρά το διάστρεμμα που υπέστη στο δεύτερο ματς των ομίλων του Μουντιάλ 2022.

Brazil confirm that Neymar is available to play against South Korea on Monday 🇧🇷 pic.twitter.com/qEayV8JSPx