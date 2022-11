Άρχισαν τα… όργανα στο Μουντιάλ 2022, καθώς το Κατάρ βρίσκεται στο “στόχαστρο” για τους νόμους του και τον τρόπο που ανέλαβε τη διοργάνωση, αλλά τα “πυρά” δεν γλίτωσε και το Ιράν, με τον προπονητή του Κάρλος Κεϊρόζ να δέχεται “πιέσεις” στη συνέντευξη Τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός του Ιράν ρωτήθηκε από ρεπόρτερ του Sky Sports αν νιώθει καλά που εκπροσωπεί μία χώρα σαν το Ιράν, που καταπιέζει τα δικαιώματα των γυναικών και ο ίδιος φανερά ενοχλημένος απάντησε: «Ποιο κανάλι εκπροσωπείτε; Πόσα μου δίνετε για να απαντήσω στην ερώτηση; Είστε σε μια ιδιωτική εταιρεία, πόσα μου δίνετε; Μιλήστε με το αφεντικό σας και στο τέλος του Μουντιάλ θα σας δώσω μια απάντηση αν μου κάνετε μια καλή προσφορά. Σας ευχαριστώ».

Ο ρεπόρτερ συνέχισε και ξεκίνησε να λέει ότι «είπατε ότι είναι τιμή σας να είστε στον πάγκο», για να τον διακόψει έξαλλος ο Κεϊρόζ, λέγοντας: «Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τι έγινε και με τους μετανάστες στην Αγγλία. Σκεφτείτε και αυτό».

Iran head coach Carlos Queiroz says his players have the right to protest amid the death of Mahsa Amini, who died while in the custody of the morality police for wearing her hijab too loosely. pic.twitter.com/7MkqUtkWQ6