Το Μαρόκο είναι η ομάδα έκπληξη στο Μουντιάλ 2022 και μετά την Ισπανία απέκλεισε και την Πορτογαλία με νίκη 1-0, για να πανηγυρίσει μία ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η επιτυχία αυτή είναι πρωτόγνωρη για το Μαρόκο, αλλά και για την Αφρική γενικότερα, αφού καμία χώρα της εν λόγω ηπείρου δεν είχε δει στο παρελθόν εκπρόσωπό της στην καλύτερη 4άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Καμερούν το 1990, η Σενεγάλη το 2002 και η Γκάνα το 2010 είχαν φθάσει μέχρι τα προημιτελικά σε παλαιότερες διοργανώσεις και μία “ανάσα” από την πρόκριση, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

MOROCCO ARE THE FIRST AFRICAN TEAM TO REACH THE WORLD CUP SEMIFINALS 🇲🇦🌍 pic.twitter.com/iwjhxvGuCd