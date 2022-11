Οι συζητήσεις που υπήρξαν μεταξύ των Αρχών του Κατάρ και της FIFA “σφράγισαν” την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στο Μουντιάλ 2022. Ένας Μεξικανός οπαδός, όμως, είχε άλλη άποψη.

Η FIFA και η κυβέρνηση του Κατάρ απαγόρευσαν τη χρήση αλκοόλ στα γήπεδα, στη διάρκεια του Μουντιάλ. Ένας Μεξικανός οπαδός όμως βρήκε τον τρόπο για να πιει το… ποτό του στην εξέδρα.

Για κακή του τύχη, άνθρωπος της ασφάλειας του γηπέδου υποπτεύθηκε ότι κάτι συμβαίνει, εξέτασε τα κιάλια και -ξεβιδώνοντας τους φακούς- ανακάλυψε ότι μέσα υπάρχει μικρός σωλήνας που μπορεί να γεμίσει με υγρό.

Σημειώνεται ότι στο eBay πωλούνται τέτοιου είδους κιάλια με την ονομασία “Κρυφά κιάλια για αλκοόλ με διπλή κάννη”.

Qatari security confiscates binoculars a fan used to hide an alcoholic drink in. pic.twitter.com/btLUYz4F8T