Μόνο οι ανακοινώσεις φαίνεται ότι απομένουν για το νέο φορμάτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με το Μουντιάλ του 2026 στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) να διεξάγεται με 48 ομάδες.

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 56 ημέρες, καθώς θα περιλαμβάνει 12 ομίλους με τέσσερις ομάδες έκαστος και την πρόκριση στην επόμενη φάση θα παίρνουν οι δύο πρώτοι, αλλά και οι 8 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων.

Ως εκ τούτου, η φάση των νοκ άουτ θα περιλαμβάνει πλέον 32 ομάδες και 16 μεγάλες αναμετρήσεις, ενώ η διοργάνωση θα συνεχιστεί έπειτα κανονικά μέχρι τον τελικό, ο οποίος και είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου του 2026.

🚨 2026 #FIFAWorldCup 🚨



⚽️ 12 groups of 4 teams, 3 games each

⚽️ Top 2 + 8 best 3rd-place go to R32

⚽️ Combined rest, release, tournament days 56 (same as 2010/14/18 WCs)

⚽️ Max 8 games, up from 7

⚽️ Final – Sunday July 19



