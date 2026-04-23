Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ θέλει να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία, απίστευτη πρόταση από τις ΗΠΑ

Την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να απειλεί με αποχώρηση από το Μουντιάλ του 2026 που θα διοργανωθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται ότι κάνουν ήδη σκέψεις για να το αντικαταστήσουν, βάζοντας στο “κάδρο” την Ιταλία.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι “ Financial Times”, ένας ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο να δώσει στην εθνική Ιταλία τη θέση του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, η Ιταλία να αντικαταστήσει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι Ιταλός στην καταγωγή και θα ήταν όνειρο να δω τους “ατζούρι” σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τέσσερις τίτλους, έχουν το ιστορικό που δικαιολογεί τη συμμετοχή τους”, δήλωσε ο Πάολο Ζαμπόλι στους “Financial Times”.

Πάντως, μια τέτοια πρόταση για “wild card” είναι απίθανο να γίνει αποδεχθεί, αφού η πρόκριση στις διοργανώσεις των FIFA και UEFA καθορίζονται από συγκεκριμένους κανονισμούς πρόκρισης και η Εθνική Ιταλίας έμεινε εκτός Μουντιάλ, αφού αποκλείστηκε από τη Βοσνία στα πέναλτι.

A top envoy to Donald Trump suggested the swap to Fifa president Gianni Infantino and the US president, as leader of the country co-hosting the tournament, arguing that Italy’s four World Cup titles in the tournament’s history justify awarding it the slot. https://t.co/yWT7LQrbNG pic.twitter.com/Dcj8ohrOfs — Financial Times (@FT) April 22, 2026

Έτσι, μπορεί ο Ντόναλντ Τραμ να βραβεύτηκε με το νέο βραβείο ειρήνης της FIFA για τις ενέργειές του “προς την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλο τον κόσμο” αλλά την ίδια στιγμή έχει δώσει διαβεβαιώσεις προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο ότι η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, το γεγονός πως ένας άνθρωπος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκφράσει επίσημα ένα τέτοιο “σενάριο”, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Οι τρεις αγώνες του Ιράν για τον όμιλο εναντίον του Βελγίου, της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σε Σιάτλ και Λος Άντζελες. Η FIFA απέρριψε το αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν οι αγώνες στο Μεξικό.