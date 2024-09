Μουριέλ Φουρέρ: Θρήνος στην ποδηλασία για το θάνατο της 18χρονης Ελβετίδας αθλήτριας, από ατύχημα την ώρα του αγώνα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδηλασίας που γίνεται στην Ελβετία “σημαδεύτηκε” από το θάνατο της 18χρονης, Μούριελ Φιούρερ, η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα,που της κόστισε την ζωή.

Ο χώρος της ποδηλασίας θρηνεί για την απώλεια της Ελβετίδας Μουριέλ Φουρέρ, που την Πέμπτη (26.09.2024) είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο αγώνισμα νεανίδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στη χώρα της.

Η 18χρονη υπέστη σοβαρή πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου νεανίδων και υπέστη σοβαρό κρανιοκεγκεφαλικό τραύμα πριν διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μια ημέρα μετά, πέθανε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης

“Με μεγάλη θλίψη, η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) και η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Δρόμου και Paracycling Road 2024 UCI στη Ζυρίχη (Ελβετία) πληροφορήθηκαν σήμερα την τραγική είδηση του θανάτου της νεαρής Ελβετίδας ποδηλάτρια, Μουριέλ Φουρέρ. Με το θάνατος της Μουριέλ Φουρέρ, η διεθνής ποδηλατική κοινότητα χάνει μια αθλήτρια ποδηλασίας με λαμπρό μέλλον», ανέφερε μεταξύ άλλων η UCI.

The cycling family mourns one of its own.



Muriel Furrer passed away this Friday. The 18-year-old rider fell heavily during the Women Junior road race of the world championships.



AIOCC offers its sincere condolences to Muriel Furrer’s family and her Federation Swiss Cycling. pic.twitter.com/vEvDxXrR7n