Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραχώρησε συνέντευξη στο Four Four Two, σχετικά με το μέλλον του στην Λίβερπουλ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ και οι δυο πλευρές βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις ανανέωσης, χωρίς να τα έχουν βρει

Μιλώντας στο Four Four Two, ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν έδωσε κάποια ξεκάθαρη απάντηση για το θέμα, αναφέροντας πάντως πως ο κόσμος γνωρίζει ότι θέλει να παραμείνει.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει… Ο κόσμος γνωρίζει ότι εγώ θέλω να μείνω, όμως δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αυτό το κομμάτι. Θα δούμε, το σημαντικό είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο και μετά θα δούμε τι μπορεί να συμβεί», τόνισε ο Σαλάχ, ο οποίος υποστήριξε πως και χωρίς να υπάρξει συμφωνία για το μέλλον του θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιο του στο «Άνφιλντ».

«Ναι εδώ θα είμαι, εκτός κι αν αποφασίσουν να με παραχωρήσουν»!

Μάλιστα όταν ο Αιγύπτιος ρωτήθηκε πως νιώθει ότι σύντομα μπορεί να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ», έδωσε μία συναισθηματική απάντηση.

«Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει, υπάρχουν και πανό για εμένα στο γήπεδο, ο κόσμος τραγουδάει το όνομά μου. Θα είναι μια πολύ στενάχωρη στιγμή αν έρθει…».

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>💥 SALAH EXCLUSIVE 💥<br> <br>On his Liverpool contract negotiations: "I have one year left. I think the fans know what I want, but in the contract it’s not everything about the money at all. So I don’t know, I can’t tell you exactly." <a href=”https://t.co/0p2u02CSeO”>https://t.co/0p2u02CSeO</a></p>— FourFourTwo (@FourFourTwo) <a href=”https://twitter.com/FourFourTwo/status/1517400005031735296?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 22, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>