Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δέχθηκε σκληρή κριτική στα social media από μουσουλμάνους, μετά την ανάρτηση ενός χριστουγεννιάτικου μηνύματος.

Ο μουσουλμάνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ανέβασε μία φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, προτού ευχηθεί σε όλους “Καλά Χριστούγεννα”.

Οι μουσουλμάνοι δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, ωστόσο ο Αιγύπτιος επιθετικός θέλησε και φέτος να στείλει τις ευχές του, προκαλώντας την αντίδραση ορισμένων ομόθρησκων του.

“Ο Σαλάχ είναι ντροπή για τον μουσουλμανικό κόσμο”, έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: “Αυτό είναι τόσο άξεστο Σαλάχ, είσαι μουσουλμάνος όχι χριστιανός. Τα Χριστούγεννα μας είναι τον Απρίλιο, ντροπή σου αδερφέ”.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST