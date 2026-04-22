Μπάγερ Λεβρεκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 0-2: Κέιν και Ντίας έστειλαν τους «Βαυαρούς» στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας

Η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας
Ο Κέιν πανηγυρίζει κόντρα στη Λεβερκούζεν / REUTERS/Wolfgang Rattay

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από την έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 1-0 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό στο Κύπελλο Γερμανίας, όντας πλέον ακόμη πιο κοντά στο νταμπλ.

Με τον Χάρι Κέιν να παραμένει “καυτός” και να σκοράρει για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν, η Μπάγερν Μονάχου πήρε από νωρίς το προβάδισμα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και το κράτησε μέχρι τέλους, “σφραγίζοντας” την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, με τον Λουίς Ντίας να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ομάδα του στις καθυστερήσεις.

Οι “Βαυαροί” συνεχίζουν έτσι την τρομερή πορεία τους στη σεζόν, έχοντας ήδη κατακτήσει την Bundesliga και παραμένοντας στο “κυνήγι” για το Κύπελλο Γερμανίας και το Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της από το νικητή του Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ, με τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας να είναι προγραμματισμένος για τις 23 Μαΐου 2026.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
285
253
122
93
79
