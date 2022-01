Ο Αλφόνσο Ντέιβις διαγνώστηκε με ήπια μυοκαρδίτιδα, αφότου προσβλήθηκε στον κορονοϊό και από την Μπάγερν Μονάχου έγινε γνωστό ότι θα χρειαστεί να μείνει κι άλλο καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι “Βαυαροί” επισημαίνουν ότι ο Καναδός ποδοσφαιριστής δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά θα συνεχίσει την αποθεραπεία του και θα επιστρέψει στην ομάδα μετά από μερικές εβδομάδες.

«Ο Αλφόνσο Ντέιβις δεν θα επιστρέψει ούτε για το παιχνίδι της Κολωνίας ούτε μετά από αυτό. Το γεγονός είναι ότι χθες στη μετέπειτα εξέταση που κάνουμε με κάθε παίκτη που είχε προσβληθεί από κορωνοϊό, βρήκαμε σημάδια ήπιας μυοκαρδίτιδας.

Δεν θα είναι διαθέσιμος τις επόμενες εβδομάδες γιατί πρέπει φυσικά να επουλωθεί πλήρως. Η μυοκαρδίτιδα δεν είναι τόσο δραματική από τον υπέρηχο. Η θεραπεία απαιτεί χρόνο. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν για πολύ καιρό».

Alphonso Davies has temporarily stopped training with Bayern Munich after being diagnosed with mild myocarditis, an inflammation of the heart muscle.



Get well soon, @AlphonsoDavies 🙏 pic.twitter.com/Wb3NZx3krz