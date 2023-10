Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής Ζερόμ Μπόατενγκ είναι κοντά στην επιστροφή του στην Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να προσθέτουν στο ρόστερ τους τον 35χρονο αμυντικό μετά από δυο χρόνια.

Ο Ζερόμ Μπόατενγκ που αποτέλεσε τον στυλοβάτη στην άμυνα της Μπάγερν Μονάχου την τελευταία δεκαετία, είναι έτοιμος για την επιστροφή του στον σύλλογο, αφού όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Γερμανίας τα έχουν βρει σε όλα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.\

Ο Μπόατενγκ τα τελευταία δυο χρόνια αγωνίστηκε στo πρωτάθλημα της Ligue 1 με την Λιόν, ωστόσο από το καλοκαίρι είναι ελεύθερος και αναζητεί την επόμενη ομάδα στην καριέρα του, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι η Μπάγερν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο έμπειρος αμυντικός έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου σε πάνω από 360 παιχνίδια έχοντας κατακτήσει 2 Champions League, 9 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 2 Super Cup Ευρώπης και 5 γερμανικά Super Cup.

Jerome Boateng will complete his move to Bayern soon as negotiations are at the final steps, main part of medical in place #FCBayern



Boateng, returning as free agent — he was never approached by Real Madrid in the recent days despite links after Alaba injury. pic.twitter.com/f0yJIXtsxp