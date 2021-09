Η Μίλαν έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα, με τον Ζιρού να είναι “καυτός” στους πρώτους αγώνες της Serie A, αλλά πλέον θα έχει στη διάθεσή της και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ επανήλθε από τον τραυματισμό του και έχει ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα, όπως επιβεβαίωσε και με σχετικό video, ο ίδιος ο ιταλικός σύλλογος.

«Το λιοντάρι στο καθήκον του», έγραψε η Μίλαν στα social media, δείχνοντας τον Ζλάταν να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ομάδας. Σύντομα αναμένεται πια να “πέσει” και στη… μάχη των επίσημων αγώνων, ενισχύοντας περαιτέρω τους “ροσονέρι”.

The Lion is on duty: @Ibra_official 💪 #SempreMilan pic.twitter.com/caikdIVQna