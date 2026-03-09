Μπακογιάννης: «Καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα της Διπλής Ανάπλασης, ερωτήματα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Την έντονη ανησυχία του για κίνδυνο «εκτροχιασμού» του χρονοδιαγράμματος στο πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» στον Βοτανικό, λόγω καθυστερήσεων στα συνοδευτικά έργα, εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη σημερινή (09.03.2026) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης, τα λεγόμενα «συνοδευτικά» έργα, που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που θα εμποδίσει την έγκαιρη λειτουργία του.

Μάλιστα, σημείωσε πως τα δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι καθοριστικά για την πορεία της Διπλής Ανάπλασης»: Τα έργα οδοποιίας και τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ με αρχική ημερομηνία περαίωσης τον Αύγουστο του 2026, καθώς και η διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ με προθεσμία τον Απρίλιο του 2026, αναφέροντας πως «…και για τα δύο έργα οι ανάδοχοι έχουν ζητήσει παράταση 12 μηνών.

Οι λόγοι που επικαλούνται είναι συγκεκριμένοι: καθυστερημένη και τμηματική παράδοση χώρων, καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και στοιχεία συνδέσεων, εμπλοκές με δίκτυα κοινής ωφέλειας και εγκαταστάσεις τρίτων, τεχνικά εμπόδια στο υπέδαφος, ακόμη και μετακινήσεις εργοταξίων» πρόσθεσε ο κ. Μπακογιάννης και συμπλήρωσε ότι:

«Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Από τη μία υπάρχει το ενδεχόμενο να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μια περίοδο που η απορροφητικότητα παραμένει χαμηλή, περίπου στο 12% και τα έργα να χρειαστεί να καλυφθούν από εθνικούς πόρους.

Από την άλλη, αν καθυστερήσουν οι απαραίτητες υποδομές, το νέο γήπεδο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν “λευκό ελέφαντα”, χωρίς δρόμους, δίκτυα και χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του».

Ακολούθως ο Κώστας Μπακογιάννης επισήμανε πως «…εκκρεμούν ακόμη οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, για τις οποίες οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει», ενώ κατέληξε λέγοντας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ότι:

«Η Διπλή Ανάπλαση δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, αλλά μια συνολική παρέμβαση στην πόλη. Και η Αθήνα δεν χρειάζεται μισά έργα».