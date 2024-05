Μπακς: Δύσκολα ο Αντετοκούνμπο, πιο πολλές πιθανότητες ο Λίλαρντ

H αγωνία στους Μιλγουόκι Μπακς αναφορικά με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ παραμένει τεράστια, καθώς οι δυο αστέρες του συλλόγου παραμένουν αμφίβολοι.

Συγκεκριμένα για τους Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο δύσκολα θα καταφέρει να αγωνιστεί ενάντια στους Πέισερς, ενώ από την πλευρά του Ντέμιαν Λίλαρντ συγκεντρώνει μεν πιθανότητες, ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να δώσει το παρών στο έκτο παιχνίδι της σειράς για τα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Κάπως έτσι τα «ελάφια» θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για την κατάσταση των δυο κορυφαίων παικτών της ομάδας, με τα μηνύματα ωστόσο να μην είναι ενθαρυντικά.

On the NBA’s official 12:30 p.m. EST injury report, Damian Lillard has been upgraded to questionable for Game 6 tonight in Indianapolis.



Giannis Antetokounmpo is still listed as doubtful. https://t.co/5GDoVxKwlL