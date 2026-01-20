Μπάμπης Κωστούλας: Η εκπληκτική αντίδραση ενός μικρού φιλάθλου της Μπράιτον μετά το επικό γκολ του Έλληνα επιθετικού

Ο Μπάμπης Κωστούλας έστειλε στον έβδομο ουρανό τους φιλάθλους της Μπράιτον με το απίθανο γκολ που σημείωσε κόντρα στην Μπόρνμπουθ με ανάποδο ψαλιδάκι.

Το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Μπάμπη Κωστούλα, με τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην Μπράιτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις τελευταίες ώρες, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είναι ο πιο πολυσυζητημένος ποδοσφαιριστής στην Premier League, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους.

Η πιο συγκινητική στιγμή, όμως, καταγράφηκε σε έναν μικρό φίλο της Μπράιτον, που ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στην ομορφιά του γκολ του Κωστούλα.

Pic from not long after the @c_kostoulas goal. Tom was in floods of tears. Never seen him so emotional at a game. When he’d calmed down, he said he just couldn’t contain it.

Football & The Albion. In his blood.

Thanks Babis for providing a life time memory for us! pic.twitter.com/w2v1ipFNaI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 19, 2026

Ο πατέρας του παιδιού ανέβασε τη στιγμή στο «X», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον Κωστούλα για την μοναδική εμπειρία που χάρισε στον γιο του:

«Η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το γκολ. Ο Τομ ξέσπασε σε κλάματα και όταν ηρέμησε είπε ότι απλώς δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Το ποδόσφαιρο και η Άλμπιον είναι μέσα του. Ευχαριστούμε, Μπάμπη, που μας έδωσες μια ανάμνηση ζωής!», έγραψε.