Μπάμπης Κωστούλας: Η εκπληκτική αντίδραση ενός μικρού φιλάθλου της Μπράιτον μετά το επικό γκολ του Έλληνα επιθετικού

Δάκρυσε ο νεαρός φίλαθλος της Μπράιτον
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον
Ο Μπάμπης Κωστούλας πανηγυρίζει το απίθανο γκολ του / REUTERS / Tony O Brien

Ο Μπάμπης Κωστούλας έστειλε στον έβδομο ουρανό τους φιλάθλους της Μπράιτον με το απίθανο γκολ που σημείωσε κόντρα στην Μπόρνμπουθ με ανάποδο ψαλιδάκι.

Το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Μπάμπη Κωστούλα, με τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην Μπράιτον.

Τις τελευταίες ώρες, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είναι ο πιο πολυσυζητημένος ποδοσφαιριστής στην Premier League, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους.

Η πιο συγκινητική στιγμή, όμως, καταγράφηκε σε έναν μικρό φίλο της Μπράιτον, που ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στην ομορφιά του γκολ του Κωστούλα.

Ο πατέρας του παιδιού ανέβασε τη στιγμή στο «X», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον Κωστούλα για την μοναδική εμπειρία που χάρισε στον γιο του:

«Η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το γκολ. Ο Τομ ξέσπασε σε κλάματα και όταν ηρέμησε είπε ότι απλώς δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Το ποδόσφαιρο και η Άλμπιον είναι μέσα του. Ευχαριστούμε, Μπάμπη, που μας έδωσες μια ανάμνηση ζωής!», έγραψε.

