Μπάμπης Κωστούλας: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε επαφή με τον Ολυμπιακό για τον Έλληνα επιθετικό, σύμφωνα με τη Sun

Από την πρώτη του σεζόν στη “μεγάλη” ομάδα του Ολυμπιακού, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις και να τραβήξει το ενδιαφέρον, ομάδων από το εξωτερικό.

Ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο 17χρονος επιθετικός “μετρά” φέτος 6 γκολ και 2 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακολυ και σύμφωνα με τη “Sun”, μπήκε στο “στόχαστρο” των ‘μεγάλων” της Premier League.

Το εν λόγω ρεπορτάζ, αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε έρθει σε επαφή με τους “ερυθρόλευκους”, για την περίπτωση του Μπάμπη Κωστούλα, ενώ τονίζει πως την περίπτωση του 17χρονου επιθετικού τσεκάρει και η Άρσεναλ.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να πωλήσει τον νεαρό φορ!

Man Utd make contact with Olympiacos over wonderkid also chased by Arsenal https://t.co/XETBZhSfpH