Η Βαρκελώνη έγινε… Φρανκφούρτη το βράδυ της Πέμπτης (14.04.2022) με τους φίλους της Άιντραχτ να… σπρώχνουν την γερμανική ομάδα στη νίκη (3-2) επί της Μπαρτσελόνα και στην πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League.

Μπορεί ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα από την Άιντραχτ να ήταν το… γεγονός της βραδιάς στα προημιτελικά του Europa League, αλλά η “κατάληψη” της Βαρκελώνης και του “Καμπ Νου” από περισσότερους από 30.000 φίλους των φιλοξενούμενων ακόμα απασχολεί τους “μπλαουγκράνα” και τα ξένα Μέσα.

“Περιμέναμε 70-80.000 δικό μας κόσμο, όμως δεν ήταν έτσι. Ήταν λες και παίζαμε τελικό με μοιρασμένους οπαδούς. Σίγουρα έγινε λάθος υπολογισμός από τον σύλλογο” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσάβι, που δεν πίστευε στα μάτια του. Απ’ την μεριά του, ο Ζοάν Λαπόρτα τόνισε ότι η εικόνα αυτή “… δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Έχουμε πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να το επεξεργαστούμε.”.

Προφανώς, ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα ξέρει τι συνέβη. Οι φίλοι της Άιντραχτ μετέτρεψαν σε… Φρανκφούρτη τους δρόμους της Βαρκελώνης, δημιουργώντας τρομερές εικόνες πριν από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια κατάφεραν να κάνουν έντονη την παρουσία τους στο “Καμπ Νου”.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white. What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75

Η ομάδα από την Γερμανία είχε προμηθευτεί 5.000 εισιτήρια, βάσει κανονισμών της UEFA, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το “Καμπ Νου” όμως “βάφτηκε” λευκό. Περισσότεροι από 25.000 φίλοι της ομάδας μπήκαν μέσα, έχοντας εισιτήρια στα χέρια.

Όπως προκύπτει, μεγάλη μερίδα φίλων της Μπαρτσελόνα πούλησε τα εισιτήρια της στους φίλους της Άιντραχτ στη “μαύρη” αγορά, για ένα… δυνατό αντίτιμο.

Για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, αυτή ήταν μια ντροπιαστική εικόνα. Το.. .σπίτι τους “αλώθηκε” διπλά! Μάλιστα, οι οργανωμένοι φίλοι των Καταλανών αντέδρασαν. Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησαν μαζικά από τις θέσεις τους πίσω από τη μια εστία, έμειναν εκτός γηπέδου για δέκα λεπτά και επέστρεψαν στο 55′, διαμαρτυρόμενοι έτσι προς τον σύλλογο, για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση.

Most vocal Barça fans fill this section behind the goal, currently empty. @SiqueRodriguez reports they are considering not coming back after HT in protest at how so many Frankfurt fans have been allowed in home end at Camp Nou pic.twitter.com/cPA6S6Xx86