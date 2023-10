Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα στο Κάμπ Νόου κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά ο 17χρονος Μαρκ Γκουιού της χάρισε τη νίκη με 1-0, σκοράροντας για πρώτη φορά στη “La Liga”.

Ο Τσάβι έκανε “χρυσή” αλλαγή περνώντας τον Γκουιού στο παιχνίδι, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 79ο λεπτό, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι για την Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί πανηγύρισαν έτσι τη νίκη και το νέο… ήρωα της ομάδας, κατακτώντας και τους τρεις βαθμούς που τους έφεραν στο -1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφής της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος. Στην 6η θέση της “La Liga” έμεινε από την πλευρά της η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

