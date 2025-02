Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Ρίψη αντικειμένων και καπνογόνα στην υποδοχή του πούλμαν των «ροχιμπλάνκος»

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης δίνουν το βράδυ της Τρίτης (25.02.2025) τον πρώτο τους αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας. Πριν από την έναρξη του αγώνα, όμως, οι φίλοι των Καταλανών -ως γηπεδούχοι- έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Κατά την άφιξη του πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης στο “Μονζουίκ”, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα εκτόξευσαν φωτοβολίδες και κάθε λογής αντικείμενα προς το όχημα που μετέφερε την αποστολή των ροχιμπλάνκος.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη της αποστολής της Ατλέτικο, με την αστυνομία να χρειάζεται μερικά λεπτά για απομονώσει κάποιους από τους ταραξίες.

Barcelona fans throwing objects at the Atlético Madrid bus as the team arrives to the stadium.



