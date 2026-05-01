Μπαρτσελόνα: Ο Χάνσι Φλικ ανανεώνει μέχρι το 2028

Έτοιμος να υπογράψει επέκταση του συμβολαίου του ο Γερμανός τεχνικός
Ο Φλικ
Ο Φλικ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Isabel Infantes

Στην Μπαρτσελόνα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Χάνσι Φλικ, με τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, για να τον “δέσουν” στο Καμπ Νόου.

Ο Χάνσι Φλικ ετοιμάζεται να σηκώσει το δεύτερο τίτλο του με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Καταλανούς, αλλά και οι δύο πλευρές θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα λοιπόν, υπάρχει κατ’αρχήν συμφωνία ανάμεσα στους “μπλαουγκράνα” και τον Γερμανό τεχνικό, για την ανανέωση του συμβολαίου τους μέχρι το 2028, με στόχο να υπάρξει όμως στο μέλλον και νέα επέκταση.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
126
76
67
56
