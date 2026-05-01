Μπαρτσελόνα: Ο Χάνσι Φλικ ανανεώνει μέχρι το 2028

Στην Μπαρτσελόνα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Χάνσι Φλικ, με τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, για να τον “δέσουν” στο Καμπ Νόου.

Ο Χάνσι Φλικ ετοιμάζεται να σηκώσει το δεύτερο τίτλο του με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Καταλανούς, αλλά και οι δύο πλευρές θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα λοιπόν, υπάρχει κατ’αρχήν συμφωνία ανάμεσα στους “μπλαουγκράνα” και τον Γερμανό τεχνικό, για την ανανέωση του συμβολαίου τους μέχρι το 2028, με στόχο να υπάρξει όμως στο μέλλον και νέα επέκταση.