Μπαρτσελόνα: Οι αμυντικοί που κοιτάζει μετά τα προβλήματα με Κρίστενσεν και Αραούχο

Ο Χάνσι Φλικ εξετάσει περιπτώσεις αμυντικών τον Ιανουάριο
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Rita Franca

Τα προβλήματα στο κέντρο της άμυνας της Μπαρτσελόνα αναγκάζουν τον Χάνσι Φλικ και τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα» να κινηθούν μετεγγραφικά, τον προσεχή Ιανουάριο.

Θυμίζουμε ότι ο Αντρέας Κρίστενσεν υπέστη μερική ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο σε προπόνηση της Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 με 5 μήνες, ενώ ο Ρόναλντ Αραούχο πήρε την απόφαση να μείνει εκτός δράσης στην Μπαρτσελόνα και να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία -χωρίς να διευκρινίσει το χρονικό διάστημα- μετά την αποβολή του στο Champions League με την Τσέλσι και την κριτική που του ασκήθηκε.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», οι Καταλανοί γνωρίζουν καλά πως το μετεγγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου δεν είναι εύκολο. Στη λίστα των στόπερ του Χάνσι Γλικ βρίσκεται ο Νικολάς Οταμέντι, του οποίου το συμβόλαιο με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ ατζέντης του είναι ο καλός φίλος του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Ζόρζε Μέντες.

Στη λίστα επίσης είναι ο Στέφαν Ντε Φράι της Ίντερ, καθώς και οι Μάρκος Σενέσι (Μπόρνμουθ) και Ντιόγκο Λέιτε (Ουνιόν Βερολίνου). Όλοι τους έχουν συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο, με τους συλλόγους τους.

