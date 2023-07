Οι εργασίες ανακαίνισης του “Καμπ Νου” ξεκίνησαν και οι φίλοι της Μπαρτσελόνα βλέπουν τμήματα της ιστορικής τους έδρας να γκρεμίζονται και… πιάνεται η καρδιά τους.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα προχωρούν σε ριζική ανακαίνιση του “Καμπ νου”, με τα βίντεο που κυκλοφορούν και δείχνουν το γκρέμισμα εξεδρών του ιστορικού γηπέδου από εκσκαφείς και γερανούς.

Η έδρα της Μπαρτσελόνα “διαλύεται” και οι φίλ9οι της ομάδας… κλείνουν τα μάτια τους, από την πικρία. «Δεν μοιάζει σωστό» διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων, σε σχόλια στα social media.

Οι εργασίας το “Καμπ Νου” αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Μέχρι τότε, η Μπαρτσελόνα θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο “Estadi Olimpic Lluis Companys”, χωρητικότητας 60.000 θεατών.

The demolition of Camp Nou is underway. It just doesn’t look right.pic.twitter.com/auyfPHxLTD