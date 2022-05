Ο κόσμος του Ολυμπιακού γέμισε την “Stark Arena” και στον… μικρό τελικό του Final Four 2022 και έδειξε την στήριξη του σε Γιώργο Μπαρτζώκα και παίκτες.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Final Four 2022, αλλά οι φίλαθλοί του παρέμειναν στο Βελιγράδι, για τον “μικρό” τελικό -απέναντι στην Μπαρτσελόνα- και επιφύλαξαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους παίκτες των Πειραιωτών μία θερμή υποδοχή.

Μόλις ο Έλληνας κόουτς του Ολυμπιακού βγήκε από τα αποδυτήρια, ο κόσμος τον χειροκρότησε και αυτός ανταπέδωσε την… αγάπη που δέχθηκε. Κάτι ανάλογο έγινε και όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο παρκέ της “Stark Arena”.

.@olympiacosbc fans showing support to their team no matter what!#F4GLORY pic.twitter.com/WhLsjJmoKu