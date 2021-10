Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι στη Βαρκελώνη και λίγο έλειψε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Μπαρτσελόνα στην παράταση.

Στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα, ο Χίγκινς αστόχησε αλλά ο Οριόλα πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ και με 2/2 βολές έκανε το 79-78 στα οκτώ δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της παράτασης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αδράνησαν κι ο Ισπανός σέντερ έκανε τη ζημιά.

Δείτε την καθοριστική φάση:

This is the foul Pierre Oriola draw that led Barcelona to a thrilling win over Olympiacos.



Foul or not? 🤔 pic.twitter.com/EYUz6VHn8q