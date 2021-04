Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο clasico του «Αλφρέδο ντι Στέφανο», με τους Καταλανούς να έχουν παράπονα από τη διαιτησία του Χεσούς Χιλ Μανθάνο, «φωνάζοντας» για τρία πέναλτι.

Στην Μπαρτσελόνα αναφέρονται στη φάση του 38’ (ο Μεντί έχει μια μικρή επαφή με τον Ντεμπελέ εντός περιοχής), στο πάτημα του Κασεμίρο στον Λενγκλέ και σε αυτή του 84’ (ο Μεντί τράβηξε το χέρι του Μπρέιθγουεϊτ και αυτός έπεσε στην περιοχή).

Should Barcelona have had a penalty? 🤔 Our refereeing expert has had his say!



