Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός για λίγα λεπτά στην έδρα της Μπαρτσελόνα, είχε ελάχιστους “πρωταγωνιστές” και -παίζοντας με τις σημαντικές του ελλείψεις- “υποκλίθηκε” στην ανωτερότητα των Καταλανών στο «Palau Blaugrana» (80-72). Καταστρεπτικό τρίτο δεκάλεπτο για την ομάδα του Αταμάν, που όμως μάζεψε τη διαφορά όταν όλα είχαν κριθεί



Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 28 πόντους στο «Palau Blaugrana», ηττήθηκε εύκολα στην έδρα της Μπαρτσελόνα (80-72), σε ματς για την 6η αγωνιστική στη Euroleague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 2-4, με τους Καταλανούς να ανεβαίνουν στο 5-1.

Οι απουσίες των Σλούκα και Βιλντόσα στο “τριφύλλι” ήταν εμφανέστατες, αν και ο Γκραντ έδωσε μεγάλη “μάχη”, αλλά στην πορεία έμεινε από δυνάμεις. Ο Αμερικανός κατέγραψε 15 πόντους και μαζί με τους Μπαλτσερόφσκι (12 π) και Γκριγκόνις (11 π.) ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι για τους φιλοξενούμενους.

Από τους γηπεδούχους, ο Πάρκερ ήταν ο κορυφαίος, σημειώνοντας 17 πόντους, έχοντας συμπαραστάτες τον νεαρό Παουλί (12 π.) και τους Σατοράνσκι – Βέσελι (από 10 πόντους).

Οι πράσινοι είχαν μεγάλο πρόβλημα στα ριμπάουντ, δεχόμενοι μάλιστα 22 πόντους από τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, το “τριφύλλι” υπέπεσε και σε 12 λάθη .

Το παιχνίδι…

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε τους πρωταγωνιστές του για κάθε ομάδα. Η Μπαρτσελόνα είδε τους Βέσελι, Κάλινιτς και Σατοράνσκι να σκοράρουν και να δημιουργούν μικρή διαφορά υπέρ των Καταλανών. Απ’ την άλλη, ο είχε τους Λεσόρ και Γκραντ να “τραβάνε” την ομάδα και να μην επιτρέπουν στους “μπλαουγκράνα” να απομακρυνθούν πολύ. Το “τριφύλλι” πήγε καλά στα μακρινά σουτ, στο φινάλε του δεκαλέπτου έγινε και πιο αποτελεσματικό στην άμυνα και έκλεισε την περίοδο στο -1 (21-20).

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα “χλωμό” ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο κάνοντας αρκετά λάθη στην επίθεση. Έτσι η Μπαρτσελόνα κατάφερε να αυξήσει λίγο -αλλά όχι αρκετά- τη διαφορά, με τον Παουλί να κάνει την έκπληξη και να σημειώνει συνεχόμενους πόντους. Η ομάδα του Αταμάν είχε λάθος επιλογές σε άμυνα και επίθεση, έχασε ριμπάουντ και είδε τον Πάρκερ να ανεβάζει τη διαφορά στους 11 πόντους (39-28). Το “τριφύλλι κόλλησε για αρκετά λεπτά στους 30 πόντους και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το 45-33.

James Nnaji with the HUGE Chase down rejection



WOW!@FCBbasket I #MagicMoment pic.twitter.com/IAlxghpbmc