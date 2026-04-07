Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Θέλει να σπάσει την «κατάρα» της Βαρκελώνης και να μείνει σε τροχιά playoffs

Ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι στην έδρα της Μπαρτσελόνα δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός (21:15, Novasports Prime, Newsit.gr), για την 36η αγωνιστική στη Euroleague

Μετά και την ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 20-15 και σε ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα. Στο ματς του “Παλάου Μπλαουγκράνα” παίζει το… το τελευταίο του χαρτί για είσοδο στην πρώτη εξάδα της Euroleague, παίζοντας -πιθανότατα- τις τελευταίες του ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για 4άδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή του την προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός καλείται να σπάσει μια… κατάρα 13 ετών, αφού έχει να νικήσει στην έδρα της Μπαρτσελόνα από το μακρινό 2013 και το ιστορικό τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στο Game 2 των playoffs εκείνης της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το 3/3 απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια (το δεύτερο ματς σε αυτή την τελευταία διαβολοβδομάδα της Euroleague) και Εφές, στο φινάλε της refular seasson για να μείνει σε τροχιά playoffs και να αποφύγει τα play-in. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχει το νου του και στα ματς των ομάδων που δίνουν την ίδια μάχη με αυτόν.

Να αναφέρουμε ότι οι Καταλανοί έχουν αυτή τη στιγμή το “πλεονέκτημα” απέναντι στο “τριφύλλι” καθώς στο ματς του πρώτου γύρου, είχαν περάσει νικηφόρα (103-96) από το Telekom Center Athens.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ. Νοκ άουτ για την Μπαρτσελόνα είναι ο Νίκολας Λαπροβίτολα, ο Χουάν Νούνιεθ, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τόμας Σατοράνσκι και ο Γιάν Βέσελι.

Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μανουέλ Ατάρ (Ιταλία).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Dubai BC (Novasports 2)

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (Novasports 6)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 3)