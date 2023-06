Ο Νίκολα Μίροτιτς οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την αποθέωση των οπαδών στο πιθανότατα τελευταίο του παιχνίδι στο Παλαού Μπλαουγκράνα.

Η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να λύσει το συμβόλαιό του εξαιτίας των περικοπών στο μπάτζετ της και ο ίδιος ο Μίροτιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, για το “αντίο” του από τους οπαδούς των Καταλανών.

Ο Ισπανός φόργουορντ τόνισε έτσι μετά το ματς ότι θα ήθελε να μείνει και αποκάλυψε ότι έβαλε τα κλάματα στο γήπεδο. “Ναι, θα το ήθελα (σ.σ. να μείνει), όμως αυτό δεν εξαρτάται από εμένα. Αυτό μπορεί να ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι στο Παλάου Μπλαουγκράνα, το σκέφτομαι και στενοχωριέμαι. Έκλαψα, προσπάθησα να ελέγξω τα συναισθήματά μου όμως ήταν πολύ δύσκολο. Θέλω να βγω εκεί έξω και να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο. Δεν έχω ξαναδεί το γήπεδο έτσι. Δεν έχω ξαναδεί τον κόσμο τόσο αφοσιωμένο στην ομάδα. Ήταν μία μαγική βραδιά”, δήλωσε ο Μίροτιτς.

🔵🔴Mirotic: “Jo no volia marxar del Barça. He sentit més amor que mai”



“Pel que jo sé, no hi ha cap opció de continuar” pic.twitter.com/TeYz1w5KH3