Την τρίτη σερί νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Τσάβι επικράτησε εντός έδρας της Θέλτα με 3-1 για την 36η αγωνιστική της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και φρόντισε να το “καθαρίσει” από το πρώτο ημίχρονο.

Με γκολ του Ντεπάι στο 30′ και του Ομπαμεγιάνγκ στο 41′, οι Καταλανοί προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο μέρος. Ο Ομπαμεγιάνγκ πέτυχε και δεύτερο γκολ με την έναρξη του δευτέρου μέρους, γράφοντας το 3-0 στο 48′.

Η Θέλτα απάντησε άμεσα και μείωσε στο 50′ με τον Άσπας στο 3-1, ωστόσο στο 58′ έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μουρίγιο με απευθείας κόκκινη κάρτα και δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στο υπόλοιπο του αγώνα.

Μελανό σημείο του αγώνα, ο τραυματισμός του Αραούχο. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Γκάβι σε μία διεκδίκηση της μπάλας. Σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, ο Αραούχο υπέστη διάσειση και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

