Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Καρδίτσα: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ, ευχαριστώ τους προέδρους»

Ο Ολυμπιακός πήρε άνετα την πρόκριση στον τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με τη νίκη 89-56 κόντρα στην Καρδίτσα στη Ρόδο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Super Cup, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ που δημιούργησαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ευχαρίστησε τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη μετεγγραφική ενίσχυση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

“Μου άρεσε το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους της ομάδας, γιατί για μια ακόμα φορά σε μια δύσκολη στιγμή, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και έφεραν τον Ντιλικίνα.

Για τη σημασία του Super Cup: “Φυσικά και είναι ένας τίτλος. Τον έχουμε κατακτήσει τα τρία τελευταία χρόνια.

Για τις μετεγγραφές: “Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Συμβαίνουν πολλά μέσα στη σεζόν. Από τραυματισμούς, μέχρι την μην προσαρμογή κάποιον ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι απλά ευχαριστημένος από το ρόστερ, είμαι ενθουσιασμένος. Έχει τρομερό βάθος. Ρίξαμε τον μέσο όρο ηλικίας, για να έχουμε περισσότερο hustle”.