Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια για τη νίκη του Ολυμπιακού: «Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, αλλά το ταβάνι μας »

Έχοντας το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, ο Ολυμπιακός έφθασε στη νίκη με 94-89 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Euroleague, φεύγοντας με το διπλό από το ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει τους παίκτες του.

Μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπήκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε τη νίκη με τους παίκτες του, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο της ομάδας τους.

«Θέλω να σας πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός τα πήγε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήμασταν μπροστά για 39 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Είχαμε το προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλά στο β’ μέρος.

Αυτό σημαίνει πως αξίζετε πολλά. Το ταβάνι μας παιδιά είναι πολύ, πολύ ψηλό, όπως και το επίπεδό μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι».

✌🏽🎥🗣️ Good W, but as coach B said: “We need to keep on playing like that”.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XpO9DU4P3j