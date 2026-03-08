Μπαρτζώκας: «Θα δούμε για Βεζένκοφ και Γουόκαπ ενόψει Γαλλίας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών Βεζένκοφ και Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί τη Δευτέρα (9/3/2026) για τη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί (9/3) και τη Μονακό (11/3) για την Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην γνωρίζει ακόμα αν θα έχει διαθέσιμους τους Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

«Με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο γενικά ήμασταν σοβαροί. Το ρόστερ που έχουμε μάς δίνει τη δυνατότητα να μην έχουμε πρόβλημα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι τα καλύτερα στον ΠΑΟΚ στη συνέχεια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη», τόνισε αρχικά για το παιχνίδι ο Έλληνας προπονητής.

Όσο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αντεπεξήλθε στον αγώνα με έναν μόνο κλασικό πλέι μέικερ, είπε: «Όταν δεν απαιτείς από τον χειριστή πολλά, όλοι μπορούν να το κάνουν για να αρχίσει να κινείται η ομάδα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να διαβάσουν καταστάσεις και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος πόιντ γκαρντ. Πάντως είναι η πιο σημαντική θέση στο μπάσκετ».

Τέλος, για τη συμμετοχή Βεζένκοφ και Γουόκαπ στα ματς με Παρί και Μονακό ανέφερε: «Οι φυσιοθεραπευτές μας κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν έχω να σας πω κάτι, μεσολαβεί αύριο μια προπόνηση και μετά πάμε στη Γαλλία. Το πρόγραμμα είναι εξοντωτικό, παίζουμε Παρασκευή, Κυριακή, και τώρα Τρίτη και Πέμπτη με δύο γαλλικές ομάδες που είναι ιδιαίτερα αθλητικές».