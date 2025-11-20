Μπαρτζώκας: Το ξέσπασμα για την κριτική στο σουτ του Βεζένκοφ με τη Μιλάνο και το «θα είχα πάρει ήδη γκαρντ»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής την Παρί (21.11.2025, 21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Στην ερυθρόλευκη media day, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση του ΣΕΦ, αλλά ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα σχόλια που έκανε τόσο για τα μετεγγραφικά των Πειραιωτών, όσο και για την κριτική που ασκήθηκε στον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο θέμα του γκαρντ, αναφέροντας πως αν ήταν στο χέρι του, θα είχε πάρει κάποιον παίκτη, τονίζοντας ότι έψαχνε κάποιον που θα είχε το επίπεδο να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε όλους όσους άσκησαν κριτική για την επιλογή στην τελευταία επίθεση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι με τον Σάσα Βεζένκοφ να παίρνει το σουτ (κυρίως σε εκπομπές στο Youtube) τονίζοντας ότι εκείνος και οι συνεργάτες του γνωρίζουν καλύτερα την ομάδα και το ρόστερ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε…

Για την απόκτηση γκαρντ: “Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ. Αν υπήρχε θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχουμε.

Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην Euroleague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη, έχω κάνει 5-6 προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Πρόεδροι, δεν ήταν εφικτό. Δε θέλω να φορτώσω παίκτη την ομάδα. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή”.

Για το ματς με την Παρί: “Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τον ρυθμό της Παρί γιατί αυτός ο ρυθμός όσο πιο γρήγορα πηγαίνουν στην επίθεση τόσο περισσότερες πιθανότητες σου δίνει και σένα να σκοράρεις. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, ο Χίφι είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα παίζοντας μέσο όρο 21 λεπτά, παίρνει 19 προσπάθειες ανά παιχνίδι, αυτό είναι ενδεικτικό το πώς παίζει η ομάδα.

Γενικά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να εκτελέσεις στην επίθεση με επιμονή, πρέπει να διαβάσουμε τι δίνουν και τι δεν δίνουν. Έχουμε εξηγήσει στους παίκτες τι είναι αυτό, προφανώς πρέπει να πάμε στα ριμπάουντ. Παίζουν πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και προφανώς δεν πρέπει να τους δώσεις τη μπάλα στα χέρια γιατί σε αναγκάζουν στο λάθος.

Εμείς στα τελευταία παιχνίδια κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση”

Για τον πρόβλημα με τον ΜακΚίσικ και Γουόρντ: “Έχει πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι με το Μιλάνο, δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα και έχει μείνει έξω. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει, έχει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Ο Νιλικίνα είναι μέσα”.

Για την κριτική που υπήρξε μετά το σουτ του Βεζένκοφ στο ματς με την Αρμάνι: “Το θέμα είναι από ακούγεται η κριτική. Μου είπαν ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 εκπομπές στο Youtube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση αν έπρεπε να πάρει την επίθεση ο Σάσα ή κάποιος άλλος. Στη δημοκρατία που έχουμε είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του. Είναι απόλυτα σεβαστό, τώρα αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν την ομάδα καλύτερα από μένα, τις συνθήκες, την ψυχολογία ή οτιδήποτε είναι και αυτό σεβαστό”