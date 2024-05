Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 98-102: Έκανε το 3-0 και πέρασε στο Final Four της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης “έσπασε” την έδρα της Μπασκόνια (98-102) έκανε το 3-0 στη σειρά των πλέι οφ και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της Euroleaue που θα γίνει στο Βερολίνο.

“Βασιλική” πρόκριση! Η Ρέαλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το “εισιτήριο” για το Final Four της Euroleague, παίρνοντας τις τρεις νίκες που ήθελε κόντρα στην Μπασκόνια, χωρίς να ηττηθεί ούτε μια φορά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης “σκούπισε” την Μπασκόνια, επικρατώντας εκτός έδρας επιβλητική “κατοστάρα” (98-102) και θα πάει στο τουρνουά του Βερολίνου για το repeat, περιμένοντας στα ημιτελικά την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. Γκάμπριελ Ντεκ και Φαούντο Καμπάτσο σημείωσαν από 13 π, με τον Αργεντινό να “μετράει” και 8 ασίστ. Ο Σέρχιο Ροντρίγκες πρόσθεσε άλλες 9 ασίστ, ενώ ο Έντι Ταβάρες είχε 12 ριμπάουντ!

Πρώτος σκόρερ για την Μπασκόνια ήταν ο Μάρκους Χάουαρντ με 29 πόντους (5/12 τρίποντα), ενώ ξεχώρισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 18 πόντους (3/5 τρίποντα).

Sergio Llull from downtown and it’s a 13-0 run for the ⚪️⚪️@RMBaloncesto I #EveryGameMatters pic.twitter.com/uM4vsUV2Lp