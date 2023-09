Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Μπράιτον στην Premier League, φαίνεται ότι έβαλε “φωτιά” και στα αποδυτήρια της ομάδας του Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα, στα αποδυτήρια επικράτησε μπάχαλο μετά το τέλος του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, με τέσσερις παίκτες να έχουν έντονους καυγάδες.

Ο Μπρούνο Φερνάντες τα έβαλε με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ενώ ο Λισάντρο Μαρτίνεζ φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με τον Βίκτορ Λίντελοφ. Η κατάσταση στη Γιουνάιτεντ φαίνεται λοιπόν ότι είναι… εκρηκτική και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν αλλαγές από τον Τεν Χαγκ ή από τη διοίκηση της ομάδας.

