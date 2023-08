Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί από νωρίς στην έδρα της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με τους Ισραηλινούς να σημειώνουν ένα απίστευτο αυτογκόλ.

Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς στη ρεβάνς με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι Θεσσαλονικείς στάθηκαν τυχεροί, καθώς οι Ισραηλινοί πέτυχαν το αυτογκόλ της χρονιάς.

Στο 12ο λεπτό ο Γκότλιφ έκανε πάσα προς το τέρμα, ο Σίλβα ήταν εκτός θέσης και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 των «ασπρόμαυρων».

Awful own goal sees Paok take the lead early on pic.twitter.com/5fA3bgyM2z