Μπενίτεθ: «Εστιάζουμε πρώτα στο Λεβαδειακό και μετά στην Μπέτις»

Ο Παναθηναϊκός θα κοντράρει το Λεβαδειακό στη Βοιωτία (08/03/26, 19:00) για την 24η αγωνιστική της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει οι παίκτες του να δώσουν όλη τους τη βαρύτητα σε αυτό το παιχνίδι και μετά να εστιάσουν στην αναμέτρηση με την Μπέτις (12/03/26, 19:45).

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι ο Λεβαδειακός είναι πολύ καλή ομάδα, που σκοράρει αρκετά. Γι’ αυτό εστίασε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δυνατός στην άμυνα για να φύγει με το τρίποντο από την έδρα των Βοιωτών και έπειτα να συγκεντρωθεί στη μάχη του Europa League.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού: «Προφανώς, μιλάμε για μία πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία: «Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση.

Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μην βρίσκεται το μυαλό των παικτών στη Ρεάλ Μπέτις: «Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι Πρωταθλήματος.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

Για το γεγονός ότι γνωρίζει τη Ρεάλ Μπέτις και που πιστεύει ότι μπορεί να… χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την ισπανική ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο».