Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: «Περιμένω διαφορετικό ματς σε σχέση με την Κρήτη»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη τον ΟΦΗ (4/3, 18:00, COSMOTE SPORT 2) στη Λεωφόρο στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με εκείνο που έγινε πριν λίγες ημέρες στην Κρήτη.

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Ράφα Μπενίτεθ υποστήριξε ότι ο ΟΦΗ έχει αυτοπεποίθηση και θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του προπονητή του τριφυλλιού

H ομάδα προέρχεται από καλά αποτελέσματα και σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο έχει βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς, κυρίως θα λέγαμε στο αμυντικό κομμάτι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ειδικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θα θέλατε να δείτε περισσότερο; Που θεωρείτε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης;

“Nαι, μέσες άκρες. Δεν συμφωνώ 100%, διότι θεωρώ πως έχουμε βελτιωθεί σε αρκετές πτυχές, όχι μόνο στην άμυνα. Εξαρτάται από τα παιχνίδια, αλλά έχουμε δει καλύτερα πράγματα. Σκοράραμε από στατικές φάσεις τις προάλλες, παίξαμε με αντεπιθέσεις σε κάποια παιχνίδια, αλλά κάναμε και καλές επιθέσεις. Σε κάποια άλλα πράγματα προσπαθούμε λίγο κάθε φορά να γίνουμε καλύτεροι στις καταστάσεις και για μένα αυτό είναι ένα σημάδι ότι η ομάδα γίνεται πιο δυνατή”.

Tα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, σε κάποιες γραμμές, σε κάποιες θέσεις έχετε πλέον πληθώρα επιλογών, σε κάποιες άλλες όμως δεν έχετε καθόλου. Οπότε πώς θα διαχειριστείτε στα δύο επόμενα ματς τους παίκτες που αναγκαστικά αγωνίζονται συνεχώς;

“Όταν παίζεις δύο αγώνες την εβδομάδα, πρέπει να αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Οπότε εξαρτάται από τις θέσεις, μπορείς να το κάνεις πολύ ή λιγότερο. Το κάναμε τις προάλλες με επτά παίκτες και κερδίσαμε, κάτι που σημαίνει πως υπήρχε ένα θετικό σημάδι πως η ομάδα γίνεται πιο ισχυρή. Θα κάνουμε το ίδιο και στο επόμενο παιχνίδι. Θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον καθ’ ένα ξεχωριστά, ποιος είναι σε καλή φυσική κατάσταση και για κάθε θέση θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν μέρος του γκρουπ και είναι φανταστικό αν μπορείς να κερδίζεις γιατί η νοοτροπία της ομάδας γίνεται δυνατότερη και όλοι οι παίκτες στο τέλος της ημέρας, έχουν συνεισφορά”.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός – δέκα ημέρες πριν είναι – που αντιμετωπίσατε τον ΟΦΗ εκτός έδρας και πήρατε μια σχετικά εύκολη νίκη. Τώρα, σε εξ’ αναβολής παιχνίδι τον υποδέχεστε εντός έδρας. Περιμένετε το ματς να έχει διαφορετική εικόνα; Θεωρείτε πως ο αντίπαλος θα κάνει κάτι διαφορετικό;

“Ναι, είχαμε αυτή τη συζήτηση με τους συνεργάτες μου. Πως τα πάνε καλά, όταν παίξαμε μαζί ήταν καλοί, είχαμε τον έλεγχο ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και κερδίσαμε τον αγώνα. Δείχνει πως κάναμε κάτι καλά, γιατί τα πάνε όντως καλά. Μετά τη νίκη μας κέρδισαν ξανά, επικράτησαν εύκολα και πέτυχαν τρία γκολ, οπότε σημαίνει πως είναι μια ομάδα που τα πάει καλά. Περιμένω ένα διαφορετικό παιχνίδι, έναν δύσκολο αγώνα γιατί έχουν αυτοπεποίθηση και θα είναι μια πρόκληση γι’ αυτούς ν’ αλλάξουν αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Οπότε θα είναι δύσκολο; Ναι. Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να κερδίσουμε το ματς; Ναι, αλλά όπως έχουμε δει σ’ αυτή τη λίγκα δεν θα είναι εύκολο, οπότε θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας”.