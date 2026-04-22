Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Με Χάαλαντ «πάτησαν» στην κορυφή της Premier League οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε και από την έδρα της Μπέρνλι, με 1-0, για να βρεθεί ξανά μετά από καιρό στην πρώτη θέση της Premier League, ισοβαθμώντας με την Άρσεναλ στους 70 βαθμούς.

Μετά τη νίκη τίτλου στο ντέρμπι κορυφής με την Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, “λύγισε” την Μπέρνλι και έγινε ξανά το φαβορί για την κατάκτηση της Premier League.

Ο Χάαλαντ σκόραρε για την ομάδα του Γκουαρντιόλα μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και επανέφερε τους “Πολίτες” στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 200 ημέρες.

Ο Νορβηγός επιθετικός είχε και δοκάρι στο ματς, αλλά το δεύτερο γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι δεν ήρθε, χωρίς να αλλάξει όμως και το αποτέλεσμα του αγώνα.