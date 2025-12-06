Μπέτις – Μπαρτσελόνα 3-5: Με χατ-τρικ Φεράν Τόρες στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί

Η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται πλέον σχεδόν πλήρης και σκορπάει τρόμο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Νέο της θύμα ήταν η Μπέτις, την οποία διέλυσε εκτός έδρας με 5-3.

Μετά την επιστροφή των βασικών της παικτών (Ραφίνια, Φεράν, Πέδρι), η Μπαρτσελόνα είναι άλλη ομάδα, δείχνοντας τις πραγματικές δυνατότητες της.

Παρότι σε τρίτο σερί ματς βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (προηγήθηκαν αυτά με Αλαβές και Ατλέτικο Μαδρίτης) «απάντησε» με τέσσερα γκολ και με το εμφατικό 5-3 επί της Μπέτις στο «Λα Καρτούχα» παραμένει στην κορυφή μετά από 15 αγωνιστικές (η ομάδα του Φλικ έχει 16 ματς).

Το γκολ του Άντονι στο 6ο λεπτό όχι μόνο δεν αποσυντόνισε την ομάδα του Χάνσι Φλικ, το αντίθετο, την πείσμωσε ακόμη περισσότερο και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες, που πέτυχε χατ τρικ, οι «μπλαουγκράνα» έφεραν τα πάνω κάτω πολύ γρήγορα.

Έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση και, πλέον, περιμένουν την ερχόμενη Τρίτη (9/12) την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νου», στην κομβικής σημασίας από βαθμολογικής άποψης αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0

(45’+ Μπιουκάναν, 64′ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0

(45’+ πεν. Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5

(6′ Άντονι, 85′ Γιορέντε, 90’πέν. Ερνάντες – 11′,13′,40′ Τόρες, 31′ Μπάρτζι, 59′ πέν. Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Ελτσε-Τζιρόνα 7/12

Βαλένθια-Σεβίλη 7/12

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 7/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 7/12

Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24 -15αγ.

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20 -15αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -15αγ.

Αλαβές 18 -15αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -15αγ.

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλη 16

Μαγιόρκα 14 -15αγ.

Βαλένθια 14

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10 -15αγ.

Λεβάντε 9