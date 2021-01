Μπήκε το 2021 κι ο Μέσι είναι ελεύθερος να υπογράψει σε άλλη ομάδα

Το 2021 θεωρείται πολύ πιθανό να αποτελέσει και τη χρονιά που ο Λέο Μέσι θα βάλει τέλος στην σπουδαία καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, παίρνοντας την απόφαση της μετεγγραφής σε κάποιο άλλο σύλλογο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου ζήτησε να αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με την Μπαρτσελόνα να ασκεί ουσιαστικά βέτο.

Από σήμερα όμως, Πρωτοχρονιά του 2021, ο Μέσι είναι ελεύθερος να συζητήσει και να υπογράψει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα επιθυμεί, γεγονός που σίγουρα δημιουργεί… κρύο ιδρώτα στους οπαδούς των “μπλαουγκράνα”.

