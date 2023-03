Ο Μπίλι Κένι, ο οποίος στη δεκαετία του ενενήντα ήταν ένα «μεγάλο στοίχημα» για την Έβερτον και είδε την ποδοσφαιρική του καριέρα να τελειώνει πολύ νωρίς, μοιράστηκε τη συγκλονιστική ιστορία του στο «Liverpool Echo», εξηγώντας πώς οι εθισμοί τον κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου του στην αγγλική ομάδα.

«Ποτέ δεν ήπια μπύρα μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα της Έβερτον. Ήταν κάτι συνηθισμένο. Ήμουν παιδί εκείνη την εποχή. Τότε όμως ήπια αλκοόλ και έκανα κοκαΐνη για 25 χρόνια ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Είμαι έκπληκτος που είναι ακόμα ζωντανός.

Μόλις σηκωνόμουν, έπινα, έπινα για δύο ημέρες, για τρεις ημέρες, κοιμόμουν για δύο ημέρες, έτρωγα κινέζικο φαγητό και επέστρεφα στα ίδια», είπε, προσθέτοντας ότι «ήμουν εγωιστής. Το μόνο που ήθελα ήταν αλκοόλ και ναρκωτικά».

Τώρα στα 49 του, σχολίασε ότι «είμαι νηφάλιος και αυτό είναι υπέροχο. Ξέρω πού έκανα λάθος όταν ήμουν νεότερος. Μπορώ να δω καθαρά ότι χρειαζόμουν βοήθεια, αλλά η βοήθεια δεν ήταν εκεί για μένα. Πήρα μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Έπαιξα για την Έβερτον και κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό. Το απόλαυσα. Τώρα αυτή είναι μια άλλη φάση της ζωής μου και αρχίζω να την απολαμβάνω. Έχω ακόμα τις κακές μου μέρες, όπου έχω να δουλέψω πολύ σκληρά για να παραμείνω υγιής και νηφάλιος, αλλά νιώθω ότι η ζωή μου πηγαίνει πολύ καλά.»

