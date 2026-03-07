Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: Ο Γιαμάλ με απίθανο γκολ υπέγραψε το διπλό των Καταλανών

Μία από τις σημαντικότερες νίκες στον δρόμο για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος στην Ισπανία πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί πέρασαν αλώβητοι από τη δύσκολη έδρα της Μπιλμπάο, επικρατώντας των Βάσκων με 1-0 χάρη σε υπέροχο γκολ του Γιαμάλ.

Το υπέροχο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο 68′ αποδείχθηκε «χρυσό» για την Μπαρτσελόνα καθώς με αυτό πήρε μία άκρως… επαγγελματική νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0), διατηρώντας τη διαφορά του +4 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε καμία περίπτωση οι Καταλανοί δεν εντυπωσίασαν, αλλά βρήκαν τη… στιγμή τους μέσα στο παιχνίδι και με το μεγάλο τους αστέρι πήραν ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο» στη μάχη για να κάνουν το back to back στη LaLiga.

Πλέον, η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα προετοιμαστεί απερίσπαστη για το πρώτο ματς των «16» του Champions League με τη Νιούκαστλ στο «Σεν Τζέιμς Παρκ», το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (10/3).

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής της La Liga

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(25′ Ιγκλέσιας – 11′ Τσουαμενί, 90’+4′ Βαλβέρδε)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2

(89′ Μπάρχα, 90’+ Μπούντιμιρ-35′, 61′ Μουρίκι)

Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1

(50′ Εσπι-90’+ Ρόκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 3-2

(5′ Σόρλοτ, 67′,81′ Γκονζάλες – 9′ Σολέρ, 68′ Οϊαρθάμπαλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1

(68′ Γιαμάλ)

Βιγιαρεάλ-Έλτσε 8/3

Χετάφε-Μπέτις 8/3

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 8/3

Βαλένθια-Αλαβές 8/3

Εσπανιόλ-Οβιέδο 9/3

Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 67 -27αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 54 -27αγ.

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 43

Θέλτα 40 -27αγ.

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -27αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -27αγ.

Οσασούνα 34 -27αγ.

Χετάφε 32

Τζιρόνα 31 -27αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 30

Σεβίλη 30

Βαλένθια 29

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 25 -27αγ.

Λεβάντε 22 -27αγ.

Οβιέδο 17