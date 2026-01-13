Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Βαριά ήττα για το Δικέφαλο στην Ισπανία για το FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ έχασε 95-73 στην έδρα της Μπιλμπάο και έκανε την πρώτη του ήττα στη δεύτερη φάση ομίλων του FIBA Europe Cup.

Η Μπιλμπάο έδειξε την ανωτερότητά της από την αρχή του παιχνιδιού, καθώς κατάφερε να σκοράρει 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για να πάρει την ψυχολογία με το μέρος της.

Ο ΠΑΟΚ έκανε προσπάθειες να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως οι γηπεδούχοι πάντα είχαν απαντήσεις και με το 25-15 επιμέρους στο τρίτο δεκάλεπτο, ουσιαστικά έκοψαν τα φτερά των παικτών του Ζντοβτς.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με διαφορά 22 πόντων υπέρ των Βάσκων, που δύσκολα θα χάσουν την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Φοντ «σκότωσε» το Δικέφαλο με 24 πόντους και μαζί με τους Γιαβόρσκι και Πέτρασεκ έκαναν τη διαφορά για τους πρωταθλητές της διοργάνωσης.

Ο Ντίμσα ήταν, ουσιαστικά, ο μοναδικός που διασώθηκε για τον ΠΑΟΚ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με ρεκόρ 2-1, ενώ η Μπιλμπάο έχει ρεκόρ 3-0 και είναι στην πρώτη θέση του ομίλου του FIBA Europe Cup.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73