Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς – Τι χρειάζονται οι Θεσσαλονικείς για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με 79-73 επί της Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και πλέον θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 100 χρόνια της ιστορίας του.

Ο αγώνας ρεβάνς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (29/4/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) στην έδρα της ισπανικής ομάδας, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το πλεονέκτημα για τον τίτλο του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ έχει το +6 του πρώτου ματς ως πλεονέκτημα για τη δεύτερη αναμέτρηση στην έδρα των Βάσκων και θα κατακτήσει τον τίτλο ακόμη και αν ηττηθεί με 5 πόντους διαφορά. Σε νίκη της Μπιλμπάο με 6 πόντους, ο τίτλος θα κριθεί στην παράταση.