Αθλητικά

Μπολόνια – Κρεμονέζε 1-3: Τρομερός Βάρντι έριξε στην 6η θέση τους «ροσομπλού» στη Serie A

Γκέλα ολκής για την Μπολόνια, που έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας
Τζέιμι Βάρντι
Ο Τζέιμι Βάρντι με τη φανέλα της Κρεμονέζε / REUTERS/Alberto Lingria

Με “ντοπιέτα” του 38χρονου Τζέιμι Βάρντι, η Κρεμονέζε “άλωσε” την έδρα της Μπολόνια με 3-1 και της στέρησε την ευκαιρία να μειώσει την απόστασή της από την κορυφή της Serie A στον ένα βαθμό.

Η Μπολόνια είχε τη δυνατότητα να βρεθεί μία… ανάσα από Μίλαν και Νάπολι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά γνώρισε αναπάντεχη ήττα από την Κρεμονέζε, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στη 13η αγωνιστική της Serie A, χάρη στον Τζέιμι Βάρντι.

Στα 38 του χρόνια, ο Άγγλος επιθετικός αγωνίζεται για πρώτη φορά μακριά από το Νησί, αλλά συνεχίζει να “ματώνει” τα δίχτυα και πέτυχε δύο γκολ κόντρα στους “ροσομπλού”. Το σκορ είχε ανοίξει για την ομάδα του, ο Παγιέρο στο 31′, ενώ η Μπολόνια μείωσε με πέναλτι του Ορσονίλι, πριν τη “σκοτώσει” με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Βάρντι στο 50′.

Η Κρεμονέζε ανέβηκε έτσι στην 11η θέση και δείχνει ότι θα αποφύγει από νωρίς τη “μάχη” του υποβιβασμού στην Ιταλία. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo