Μπολόνια – Κρεμονέζε 1-3: Τρομερός Βάρντι έριξε στην 6η θέση τους «ροσομπλού» στη Serie A

Με “ντοπιέτα” του 38χρονου Τζέιμι Βάρντι, η Κρεμονέζε “άλωσε” την έδρα της Μπολόνια με 3-1 και της στέρησε την ευκαιρία να μειώσει την απόστασή της από την κορυφή της Serie A στον ένα βαθμό.

Η Μπολόνια είχε τη δυνατότητα να βρεθεί μία… ανάσα από Μίλαν και Νάπολι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά γνώρισε αναπάντεχη ήττα από την Κρεμονέζε, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στη 13η αγωνιστική της Serie A, χάρη στον Τζέιμι Βάρντι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 38 του χρόνια, ο Άγγλος επιθετικός αγωνίζεται για πρώτη φορά μακριά από το Νησί, αλλά συνεχίζει να “ματώνει” τα δίχτυα και πέτυχε δύο γκολ κόντρα στους “ροσομπλού”. Το σκορ είχε ανοίξει για την ομάδα του, ο Παγιέρο στο 31′, ενώ η Μπολόνια μείωσε με πέναλτι του Ορσονίλι, πριν τη “σκοτώσει” με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Βάρντι στο 50′.

Two goals for Jamie Vardy tonight, and four since joining Cremonese.



Not bad for a 38yo.



pic.twitter.com/SzX8BksgaD — Sacha Pisani (@Sachk0) December 1, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κρεμονέζε ανέβηκε έτσι στην 11η θέση και δείχνει ότι θα αποφύγει από νωρίς τη “μάχη” του υποβιβασμού στην Ιταλία.