Μπόρις Μπέκερ για Στέφανο Τσιτσιπά: «Είναι σαν να τα παράτησε, αρνείται πεισματικά να κάνει κάποια κίνηση για τον πατέρα του»

Ο θρύλος του τένις, Μπόρις Μπέκερ, σχολίασε την πτωτική πορεία που ακολουθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην παγκόσμια κατάταξη, χρησιμοποιώντας “σκληρή γλώσσα” για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Με ανάρτησή του στο X, ο Μπόρις Μπέκερ αναφέρθηκε στην πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Νο78 του κόσμου, αλλά στη συνέχεια άφησε αιχμές και για τη συνεργασία του με τον πατέρα του Απόστολο, ο οποίος και είναι ξανά προπονητής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός κάτοχος 6 Γκραν Σλαμ έγραψε αρχικά: «Αναρωτιέμαι πότε θα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα στην επαγγελματική του ζωή. Είναι ακόμα αρκετά νέος για να το κάνει, αν αυτό θέλει».

Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his professional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4 — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026

Για να προσθέσει στη συνέχεια και τα εξής: «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο του τένις μπορούν να δουν τι συμβαίνει στον Στέφανο και εκείνος εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να κάνει κάποια κίνηση στο θέμα του πατέρα του και της ανάγκης του για αλλαγή σε επίπεδο τένις. Είναι σαν να τα παράτησε και να μην τον νοιάζει πια. Πριν από λίγο καιρό έπαιζε σε τελικούς Grand Slam. Είναι απίστευτο».