Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2: Συνεχίζεται η «κατηφόρα» για τους «κόκκινους» στην Premier League

Νέα απώλεια βαθμών για τη Λίβερπουλ στην Premier League
Μονομαχία από το Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ
Μονομαχία από το Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ / Reuters / Action Images via Reuters/Matthew Childs

Μετά από τέσσερις σερί ισοπαλίες, η Λίβερπουλ γνώρισε και την ήττα με 3-2 από την Μπόρνμουθ στην Premier League, κινδυνεύοντας πια να χάσει τη θέση της στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες της Λίβερπουλ “πέταξαν” στις καθυστερήσεις, τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν για να επανέλθουν στο ματς, αφού βρέθηκαν να χάνουν με 2-0, έφθασαν στην ισοφάριση, αλλά δέχθηκαν τρίτο γκολ από την Μπόρνμουθ στο 95ο λεπτό του αγώνα.

Οι “κόκκινοι” μείωσαν με τον Φαν Ντάικ στο 45′ και στο 80′ έφεραν το ματς στα ίσια με τον Σαμποσλάι, αλλά κατάφεραν να φύγουν με την ήττα από το Μπόρνμουθ, χάρη σε ένα γκολ του Αντλί στο φινάλε της αναμέτρησης. Η Λίβερπουλ έμεινε έτσι στους 36 βαθμούς και έδωσε την ευκαιρία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να την προσπεράσει στην 4η θέση της Premier League.

