Μπόρνμουθ: Στην Αγγλία ο Χρήστος Μανδάς για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή

Δανεικός για 6 μήνες με οψιόν αγοράς θα δοθεί ο διεθνής τερματοφύλακας από τη Λάτσιο
Χρήστος Μανδάς
Ο Χρήστος Μανδάς με τη φανέλα της Λάτσιο / (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να “κλείσει” τη μετεγγραφή του στην Μπόρνμουθ, καθώς αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία, ώστε να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λάτσιο.

Με τη Λάτσιο να έχει ανάψει το… πράσινο φως στην Μπόρνμουθ, απομένουν λεπτομέρειες για να αποτελέσει κι επίσημα, ο Χρήστος Μανδάς, τον νέο τερματοφύλακα της ομάδας της Premier League.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, οι Ρωμαίοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ ως “ενοίκιο” και η τιμή για τη μετεγγραφή του το καλοκαίρι του 2026, ορίστηκε στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

