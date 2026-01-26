Μπόρνμουθ: Στην Αγγλία ο Χρήστος Μανδάς για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να “κλείσει” τη μετεγγραφή του στην Μπόρνμουθ, καθώς αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία, ώστε να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λάτσιο.

Με τη Λάτσιο να έχει ανάψει το… πράσινο φως στην Μπόρνμουθ, απομένουν λεπτομέρειες για να αποτελέσει κι επίσημα, ο Χρήστος Μανδάς, τον νέο τερματοφύλακα της ομάδας της Premier League.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, οι Ρωμαίοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ ως “ενοίκιο” και η τιμή για τη μετεγγραφή του το καλοκαίρι του 2026, ορίστηκε στα 17 εκατομμύρια ευρώ.